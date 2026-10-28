Мобильные платформы и цифровая геология: Беларусь и Россия расширяют экологическое сотрудничество

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют усилить сотрудничество в геологическом картировании и цифровизации. Об этом шла речь на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Максима Лысенко и заместителя министра природных ресурсов и экологии России Максима Корольков, где стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.



Ведется активная работа над внедрением проекта "Модернизация и развитие системы мониторинга радиационной обстановки Союзного государства с использованием мобильных платформ радиометрических измерений".



"Значимым элементом нашего сотрудничества является развитие научной сферы и повышение кадрового потенциала, в том числе гидрометеорологической службы", - отметил Максим Лысенко.



Ежегодно Белгидромет направляет около 10 специалистов на обучение и повышение квалификации по различным образовательным программам в учреждения Росгидромета.



Кроме того, белорусская сторона заинтересована передовым опытом России в организации туризма на особо охраняемых природных территориях. Внимание было уделено законодательному регулированию этой сферы, чтобы внедрить эффективные механизмы и адаптировать лучшие практики в Беларуси.



Обсуждены результаты проведенной в сентябре в Минске сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр. В частности, отмечена необходимость усиления взаимодействия предприятий, входящих в систему Минприроды России и Минприроды Беларуси по вопросам геологического картирования, цифровизации геологической отрасли, проведению совместных мероприятий геологической направленности.



Отдельно уделено внимание передаче геологических материалов, находящихся на хранении в "Росгеолфонде", полученных в различные годы по результатам изучения территории Беларуси.



Руководители природоохранных ведомств также обсудили дату и повестку дня предстоящего совместного заседания коллегий Минприроды Беларуси и Минприроды России на территории Беларуси.-0-