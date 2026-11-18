18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтаможсервис" запустил удобное цифровое решение для водителей и перевозчиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Теперь управлять регистрацией в электронной очереди транспортных средств в зонах ожидания можно прямо со смартфона. Привычные способы регистрации (на сайте или по прибытии в зону ожидания) также продолжают работать в обычном режиме.
Мобильное приложение можно скачать с официального сайта "Белтаможсервиса".
В пресс-службе напомнили, что регистрация нужна для каждого транспортного средства. Перенос очереди без повторной регистрации невозможен, смена госномера ТС после регистрации также недоступна. Оплата услуги не заменяет саму регистрацию.-0-