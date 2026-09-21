Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси

Владимир Орловский заметил, что в 2026 году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. "Планируем еще более комфортной сделать эту регистрацию. К концу 2026 года мы разработаем программный продукт - мобильное приложение, чтобы непосредственно с телефона можно было зарегистрироваться в очереди. Это будет работать как для пассажирского движения, так и грузового", - сказал он.-0-





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