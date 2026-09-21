Мобильное приложение для регистрации в электронной очереди на границе запустят в Беларуси

"Определенное сдерживание грузопотоков на границе с сопредельными государствами есть. В первую очередь это вредит гражданам, пересекающим границу, и транзиту через Беларусь. Мы живем в этих реалиях и смотрим, что со своей стороны можем сделать для ускорения и облегчения процесса пересечения границы. Конечно, неритмичная работа сопредельных контрольных органов приводит к созданию очередей", - сказал Владимир Орловский.
Глава ГТК подчеркнул, что первоочередная задача ведомства - создать комфортные условия для ожидания перед пересечением границы. Так, в Беларуси активно обустраиваются площадки ожидания возле пунктов пропуска, также до прибытия на границу теперь можно зарегистрироваться в электронной очереди и прибыть к удобному времени.
Владимир Орловский заметил, что в 2026 году была внедрена удаленная регистрация в электронной очереди. "Планируем еще более комфортной сделать эту регистрацию. К концу 2026 года мы разработаем программный продукт - мобильное приложение, чтобы непосредственно с телефона можно было зарегистрироваться в очереди. Это будет работать как для пассажирского движения, так и грузового", - сказал он.-0-
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