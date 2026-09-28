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МНС скорректировало порядок передачи сведений о маркировке молочной продукции

Опубликовано:

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Общество
28 сентября 2026, 21:53

МНС скорректировало порядок передачи сведений о маркировке молочной продукции

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменится порядок передачи белорусскими импортерами и экспортерами в систему маркировки сведений о нанесенных на товары средствах идентификации в отношении молочной продукции. Это предусмотрено постановлением Министерства по налогам и сборам от 31 августа 2026 года №27, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

Внесены коррективы в постановления МНС от 3 мая 2021 года №17 и от 9 ноября 2022 года №31. 

Порядок в отношении молочной продукции со сроком годности более 40 суток изменится с 1 ноября 2026 года, со сроком годности менее 40 суток - с 1 марта 2027 года.

Также постановлением предусмотрен порядок и сроки маркировки предметов одежды из меха, в том числе промаркированных защищенными материальными носителями с нанесенными средствами идентификации (с использованием RFID-меток). Расширен перечень уполномоченных складов.

Признаны утратившими силу постановления Министерства по налогам и сборам от 24 января 2011 года №4 "Об установлении формы информации о заключении (отсутствии) договоров на оказание услуг в сфере агроэкотуризма в отчетном году", а также постановлений, которыми в постановление вносились изменения.

Постановление вступило в силу с 26 сентября, за исключением норм, касающихся информации в сфере агроэкотуризма, вступающих в силу с 20 ноября.-0-
Теги
Беларусь Министерство по налогам и сборам
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