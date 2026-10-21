Многодетные отцы из МВД вышли на забег "Сильные духом - в едином строю!"

Почетными гостями праздника стали начальник УВД Миноблисполкома Андрей Любимов, представители Белорусской православной церкви, актив Белорусского союза женщин МВД. Проведение состязания стало наглядным свидетельством силы духа милиционеров и военнослужащих внутренних войск МВД, а также той поддержки, которую они ощущают со стороны ведомства и белорусского общества.-0-





21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске МВД провело праздник для многодетных отцов, кульминацией которого стал забег "Сильные духом - в едином строю!" на 3 км с участием около 200 пап-сотрудников и их детей. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.Заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк подчеркнул, что такой массовый формат проведения и подарки для многодетных пап в виде корзин с продуктовым набором - личное решение главы МВД Ивана Кубракова. Он добавил, что пропаганда здорового образа жизни, усиление поддержки семей, особенно многодетных, - важнейшие векторы идеологической работы ведомства."Во время Недели родительской любви Министерство внутренних дел проводит большое количество мероприятий. Поздравили сотрудниц с Днем матери, состоялся финал республиканской акции "Семья! Служим вместе!", сегодня чествуем наших отцов. Именно папы учат детей любить Родину, принимать решения, быть ответственными", - сказал Дмитрий Корзюк.Он также поделился личным моментом: будучи многодетным отцом, получил много поздравлений, но особенно важным для него стали слова сына, написанные на листочке бумаги. Мальчик назвал папу главным примером силы, надежности и доброты, поблагодарив за большое сердце. "Ради таких слов стоит жить", - добавил замминистра.Продолжилось мероприятие забегом "Сильные духом - в едином строю!". Перед стартом разминку для участников провела мастер спорта международного класса, призер республиканских и международных соревнований Ольга Немогай. Дистанцию в 3 км вышли покорять примерно 200 многодетных сотрудников с детьми. Их активно поддерживали руководители подразделений, ветераны и, конечно, родные и близкие. Не скрывали эмоций курсанты академии, колледжа МВД, лицеисты и воспитанники военно-патриотических клубов.