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Многодетная семья Каминских впервые показала квартиру от Президента

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
10 октября 2026, 21:24

Многодетная семья Каминских впервые показала квартиру от Президента

Станислав и Ангелина Каминские. Скриншот видео
Станислав и Ангелина Каминские. Скриншот видео
Станислав и Ангелина Каминские. Скриншот видео
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья Каминских, в которой недавно родились три девочки, в эфире телеканала ОНТ впервые показала квартиру от Президента, сообщает БЕЛТА.
Молодая мама Ангелина стала известна на всю страну после того, как сняла видеообращение к Президенту и попросила главу государства помочь решить жилищный вопрос. Александр Лукашенко просьбу услышал - семья Каминских планирует встречать Новый год уже в новой трехкомнатной квартире.

"Наш Президент действительно как настоящий мужчина: сказал - и сделал", - подчеркнула Ангелина.
Минчанка рассказала, что еще летом, когда была беременна, решила рискнуть и обратиться к главе государства. "Еще до родов я себе пообещала, что, если все будет хорошо, малышки будут здоровы и со мной все будет в порядке, я обязательно обращусь к главе государства", - поделилась она.

"Я, правда, не знала, что из этого выйдет. И подумала, что, даже если ничего не выйдет, мы все равно построимся спустя время. Но получилось гораздо лучше, чем я думала", - заметила молодая женщина.

По ее словам, беременность проходила настолько идеально, что это даже пугало. Она носила малышей под сердцем до 36 недель беременности. Все три девочки родились весом около 2 кг. Малышек назвали Ева, Есения и Стефания.

Говоря о поддержке семей с детьми, молодая мама обратила внимание, что государство очень помогает многодетным. "Нам положена няня от государства - 40 часов в неделю. Мы уже оформили - это безусловная поддержка. Также дается бесплатное питание для тех мамочек, у которых родились двойняшки и тройняшки, семейный капитал. Плюс льготный кредит, очередь на квартиру", - перечислила она.

По словам Ангелины, многодетные семьи получают свое жилье быстрее, однако нужна финансовая подушка. Но таковой у них, к сожалению, пока не было, и она решила рискнуть.

Семья Каминских показала в эфире телеканала новую квартиру от Президента. Жилье предоставили сразу с кухней, подарили холодильник и плиту. "Готовить я очень люблю. Детей много, и все - девчонки", - сказала молодая мама.
Каминские распланировали, где будет гостиная - там к Новому году поставят огромную, в потолок елку. Самую большую комнату отдадут для малышек. Уже определили, где в будущем, когда девочки подрастут, будет рабочая зона, а пока - куда поставят большой шкаф, пеленальный столик и кроватки.

Ангелина говорит, что они с мужем - потрясающая команда. С первого дня, как только молодая мама вернулась домой из роддома, родители разделили обязанности поровну. "Он может абсолютно все - от ремонта в квартире до переодевания, укачивания малышек", - сказала она.

Свои эмоции молодая мама описала как огромную благодарность - такую, которую не описать словами. "И ощущение спокойствия. Квартирный вопрос - один из самых тяжелых, а он у нас уже решен", - сказала она.

Муж Ангелины Станислав добавил, что такой подарок - фантастика. "О лучшем и мечтать невозможно. Свое жилье - рядом с родными и близкими. Можно растить детей и не думать о жилищном вопросе", - добавил он.
Многодетность никогда не пугала, говорит Ангелина. Она сама родилась в многодетной семье, старший ребенок. У нее два брата и сестра. "Ценность большой семьи - это понимать, что ты никогда не останешься один. Особенно, если семья дружная", - подчеркнула минчанка и заметила, что именно это и прививали детям ее родители.

"Я подарила нашей любимой стране трех белорусских женщин. Для меня важно их вырастить действительно достойными людьми, которые будут любить свою страну", - заключила многодетная мама.

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