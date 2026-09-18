"Многие работы как живые, с душой": гости VIDEOBEL.BY о посещении Музея наивного искусства 

Своими впечатлениями поделился и Николай, который приехал в Беларусь из России в гости к другу. Именно он предложил посетить музей, зная об интересе гостя к искусству. "Здесь много того, что я еще никогда в жизни не видел, что-то новое. Многие работы не специалистов, они как живые, с душой, в них есть какая-то глубина. Меня очень тронуло", - рассказал Николай.
Он также обратил внимание на теплый прием сотрудников музея, подчеркнув, что именно люди создают особую атмосферу. Николай сказал, что давно связан с Беларусью и считает ее своей родиной. "Я очень-очень люблю Беларусь. Для меня это, наверное, первая родина - по моему ощущению, по любви", - отметил он.
Праздничное мероприятие в Музее наивного искусства объединило представителей Министерства информации, руководителей СМИ, журналистов и блогеров. В программе также предусмотрены встречи с ведущими проектов VIDEOBEL.BY и мастер-класс по созданию карты желаний.
Мультимедийный портал VIDEOBEL.BY был запущен 12 сентября 2024 года. За два года ресурс вырос до более чем 700 тыс. посетителей в месяц. На платформе размещено около 19 тыс. видеороликов, включая материалы белорусских телеканалов, информационных агентств и региональных СМИ.
В числе дальнейших планов проекта - расширение сотрудничества с блогерами и инфлюенсерами, развитие мобильных приложений и запуск субтитров на английском и немецком языках для привлечения зарубежной аудитории.-0-
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