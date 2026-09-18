"Многие работы как живые, с душой": гости VIDEOBEL.BY о посещении Музея наивного искусства 

Для участницы мероприятия Елены посещение музея стало настоящим открытием. Она отметила, что информационные проекты помогают людям узнавать о культурных событиях и находить поводы для знакомства с национальным наследием. "У нас действительно настолько много талантов, столько всего интересного происходит: и в живописи, и в культуре, и в спорте, и в традициях. Об этом важно рассказывать, чтобы люди могли видеть, знать, приобщаться и ценить все то, чем мы обладаем", - считает она.