МККК призывает к разработке международных правил в сфере применения автономных систем вооружений

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный комитет Красного Креста призывает к созданию юридически обязывающих международных правил, которые запрещают использование наиболее вызывающих опасения автономных систем вооружений, и к тому, чтобы были установлены строгие ограничения на применение других видов оружия. Об этом заявил заместитель главы Региональной делегации МККК в России и Беларуси Ассем Элессави на одной из рабочих сессий IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Контроль над вооружениями необходим. Мы должны обращать на него внимание и поддерживать контакты, восстанавливать коммуникацию как между военными, так и между конкретными государствами. Важно задуматься над уроками прошлого. В Международном комитете Красного Креста мы подходим к вопросу с гуманитарной точки зрения. Наша обеспокоенность связана в первую очередь не с военным балансом или стратегиями национальной безопасности, а с гуманитарными последствиями использования оружия. Она распространяется не только на гражданских лиц, но и комбатантов. Международное гуманитарное право признает, что даже на войне должны существовать пределы насилия. Ослабление военного потенциала противника не обязательно требует убийства противоположной стороны. Те, кто ранен, сдался в плен или иным образом прекратил участие в боевых действиях, должны находиться под защитой", - отметил Ассем Элессави.



По его словам, последствия применения оружия часто выходят за пределы поля боя, разрушая инфраструктуру, нанося ущерб. "Поэтому для нас контроль над вооружениями и разоружение имеют важнейшее значение для защиты человеческой жизни и достоинства. Соглашения - не роскошь мирного времени. Их защитная ценность наиболее высока именно тогда, когда растет угроза вооруженного конфликта. Конвенции, запрещающие химическое оружие, противопехотные мины и кассетные боеприпасы, демонстрируют, что государства могут договорится", - сказал Ассем Элессави.



Он добавил, что не все государства присоединились к конвенциям, но соглашения установили важные международные нормы и способствовали уничтожению огромных запасов оружия.



"Мина не становится менее опасной, когда конфликт заканчивается, - сказал Ассем Элессави. - Вот почему сохранение существующих обязательств и их выполнение остаются настолько важными. Даже когда достижение более широкого политического соглашения затруднено, сохранение общих правил может поддерживать диалог и способствовать укреплению доверия".



Он обратил внимание, что ИИ и растущая автономность систем вооружения трансформирует ведение боевых действий. Технологии при их ответственной разработке и применении могут улучшить защиту гражданских лиц и комбатантов, укрепить соблюдение международного гуманитарного права. "Но это не означает, что использование такого оружия должно быть принято без ограничения. Вооруженный конфликт сложен и непредсказуем, ситуации меняются стремительно. В таких обстоятельствах человеческое суждение имеет решающее значение, а ошибки могут иметь необратимые последствия. Ответственность за соблюдение норм остается на государствах и тех, кто использует оружие. Она не может быть передана машине", - отметил Ассем Элессави.



"Задача состоит не просто в том, чтобы не отставать от технологического прогресса, а чтобы прогресс служил человечеству, новые технологии способствовали не только повышению военной эффективности, но и лучшей защите гражданских лиц и комбатантов", - добавил Ассем Элессави.



IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-