Митрополит Вениамин: крепкая семья начинается с доброго сердца 

Владыка подчеркнул, что в современном обществе нередко семья воспринимается как нечто, ограничивающее свободу. "Вместо ответственного материнства и отцовства распространяется идеология бездетности и жизни для себя", - сказал он о веяниях, которых приходят в Беларусь извне.

Он добавил, что семья в нашей стране находится под защитой государства. "Счастливая семья стала одним из приоритетов госполитики в этой пятилетке. Важно, что в этом направлении объединяют усилия госорганы, общественные и религиозные объединения. Церковь участвует в этом соработничестве, стремясь, чтобы голос священнослужителей звучал ясно, мирно и убедительно", - отметил митрополит Вениамин.

Патриарший Экзарх подытожил, что прошедший форум стал результатом усилий церкви и светской власти в вопросах защиты семьи, укреплении давно устоявшихся традиций, а общие цели и задачи помогают обществу еще больше сплотиться.-0-





Фото Виталия Пивоварчика

13 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Женщина, посвящающая себя семье, всегда будет жить в любви и вере. Об этом на пленарном заседании IV Международного форума "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" в Полоцке сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.Патриарший Экзарх сделал акцент на духовной составляющей семейной жизни. Прежде всего он подчеркнул, что в браке важно уметь слышать и понимать друг друга. "Крепкая семья начинается с доброго сердца, умеющего сказать "прости". Если человек не умеет прощать, если живет только для себя, трудно найти радость в жизни", - отметил митрополит.Он рассказал о мероприятиях, которые проводит Белорусская православная церковь для поддержки традиционных семейных ценностей. Это семинары, форумы, встречи с детьми и родителями, в том числе многодетными, культурно-просветительские и образовательные мероприятия. Священнослужители помогают в консультировании женщин, который думают, прерывать ли беременность или оставить ребенка, подростков, супругов, нуждающихся в помощи для сохранения отношений.В Год белорусской женщины БПЦ инициирует различные проекты, например, по прославлению великих белорусских святых и просветительниц, таких как Евфросиния Полоцкая. Епархии сотрудничают с роддомами, женскими консультациями, священнослужители проводят с мужчинами встречи и беседы по вопросам ответственного отцовства, в школах посещают родительские собрания, устраивают семейные слеты, распространяют практики счастливых семей. "Этот год напоминает: женщина во все времена была хранительницей домашнего очага. Посвящая себя семье, женина прибудет в вере, любви, святости вместе с мужем и детьми. Тогда потенциал, заложенный в женщину, будет умножаться на число рожденных и воспитанных ею детей", - подчеркнул митрополит Вениамин.