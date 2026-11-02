"Миссия удалась". Лантратова рассказала, почему нет точного числа вывезенных из Алешек людей

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова рассказал на пресс-конференции, почему не известно точное число вывезенных из Алешек людей во время гуманитарной миссии, проведенной с участием Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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Яна Лантратова отметила, что репост ее сообщения о 750 эвакуированных сделала первая леди США Меланья Трамп, при посредничестве которой была организована эта миссия. Она пояснила, что такое количество мест было подготовлено в автобусах. "Скажу вам честно, у нас там просто не было ни времени, ни возможности считать людей", - призналась омбудсмен.
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