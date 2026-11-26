26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирский замок вошел в список ста лучших замков и крепостей мира по версии издания Worth a Journey (Мюнхен, Германия). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.



В мировом рейтинге The World's 100 Best Castles & Fortresses 2026/27 замок занял 89-е место, в европейском стал 69-м.



Worth a Journey - независимое издательство путеводителей со штаб-квартирой в Мюнхене (Германия). Его миссия - находить места, которые действительно стоят путешествия. Оценки формируются на основе отзывов посетителей, которые анализируются с помощью языковых моделей и дополняются редакционными выездными проверками. "В мире достаточно конкурсов популярности и списков, понятных только критикам. Мы ранжируем места, восхищающие людей, которые действительно туда приезжают", - подчеркнул главный редактор издания.-0-