26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мирский замок вошел в список ста лучших замков и крепостей мира по версии издания Worth a Journey (Мюнхен, Германия). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.
В мировом рейтинге The World's 100 Best Castles & Fortresses 2026/27 замок занял 89-е место, в европейском стал 69-м.
Worth a Journey - независимое издательство путеводителей со штаб-квартирой в Мюнхене (Германия). Его миссия - находить места, которые действительно стоят путешествия. Оценки формируются на основе отзывов посетителей, которые анализируются с помощью языковых моделей и дополняются редакционными выездными проверками. "В мире достаточно конкурсов популярности и списков, понятных только критикам. Мы ранжируем места, восхищающие людей, которые действительно туда приезжают", - подчеркнул главный редактор издания.-0-
Общество
26 ноября 2026, 15:04
Мирский замок вошел в топ-100 мирового рейтинга
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