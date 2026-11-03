Миротворческие усилия Беларуси принесут свои плоды - эксперт

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческие усилия Беларуси по урегулированию украинского конфликта принесут свои плоды. Об этом заявил руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич в беседе с журналистами на полях IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.



"Миротворческие усилия Беларуси - это работа на будущее. Страна, которая позиционирует себя как переговорную площадку, заведомо будет играть большую роль, чем равная по экономике и территории, но без этого позиционирования. Так что этот курс страны будет давать плоды в последующие десятилетия", - сказал Николай Межевич.



Комментируя прозвучавшие слова главы государства о завершении войны на территории Украины в ближайшие несколько месяцев, эксперт отметил, что все устали от этого конфликта, в том числе в Европе. "На ситуацию в Украине сейчас влияет множество факторов, в том числе выборы в США, экономическая ситуация в Европе. Сегодня Европа помогает десятками миллиардов долларов Киеву. А если у Европы не будет этих денег, что будет происходить на линии фронта? При этом нелегкой задачей является поиск переговорной формулы. Нюансов много. Но думаю, что выход на мирное урегулирование ситуации в Украине возможен", - обозначил он.



Актуальной темой остается предотвращение третьей мировой войны, налаживание мирного диалога на глобальном уровне, выстраивание новой архитектуры безопасности. "Как и Президент, я бы оценил роль Трампа как сложную и противоречивую. Но с американцами можно садиться за стол переговоров. А с европейцами?" - задал риторический вопрос эксперт, обозначив сложности в выстраивании диалога со странами ЕС.-0-