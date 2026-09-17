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Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования

Опубликовано:

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Общество
17 сентября 2026, 15:53

Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 87,6% белорусов заявили о доверии Президенту Беларуси. При этом наибольшие оценки получили направления его деятельности, связанные с обеспечением безопасности внутри страны и сохранением мира на фоне напряженной международной обстановки. Об этом свидетельствуют результаты комплексного республиканского социологического исследования, две части которого, касающиеся актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси и общественно-политической тематики, были презентованы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил политолог Вадим Гигин, результаты опроса показывают устойчивое восприятие института президентства и главы государства как ключевого политического института. "Институт президентства в Республике Беларусь, как и лично Александр Лукашенко, устойчиво пользуются наибольшим доверием граждан среди других политических институтов", - сказал Вадим Гигин.
По его словам, отдельного внимания заслуживает связь в общественном сознании вопросов мира и национальной безопасности с деятельностью Президента. "Мы видим консолидацию белорусского общества вокруг идеи мира и сохранения национальной безопасности. И здесь, безусловно, ключевую роль играет именно Президент Республики Беларусь", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что в условиях сложной военно-политической обстановки особое значение приобретает роль главы государства как Верховного Главнокомандующего и его деятельность, направленная на сохранение мира. "То, что мир и безопасность прочно ассоциируются именно с главой государства", - отметил политолог.

Безопасность и мир

90% респондентов оценили как успешную деятельность Президента по обеспечению безопасности внутри страны, 89,8% - по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки. По словам делегата Всебелорусского народного собрания политолога Вадима Боровика, восприятие безопасности гражданами складывается из целого комплекса факторов, непосредственно связанных с качеством жизни. "Безопасность - это не только безопасность в контексте мирного неба над головой. Это еще и безопасность в экономическом, социальном ключе", - сказал он.
Политолог также отметил, что к этому комплексу относятся социальная защищенность, доступность медицинской помощи, общественный порядок, безопасность на дорогах, а также возможность гражданина получить помощь и защиту со стороны государства и правоохранительных органов.

Говоря о сохранении мира, политолог обратил внимание на то, что эта задача требует системного подхода и опирается не только на дипломатические усилия. "Для того чтобы быть сильными, независимыми, для того чтобы обеспечивать мир, нужно иметь сильную экономику и стабильную социально-экономическую сферу", - подчеркнул Вадим Боровик.
По его словам, обеспечение мира связано с обороноспособностью государства, подготовкой Вооруженных Сил, экономической устойчивостью и стабильностью социальной сферы.

Международный авторитет

81,2% участников опроса положительно оценили деятельность Президента по укреплению международного авторитета Беларуси. Как считает Вадим Боровик, важную роль в этом направлении играет характер внешнеэкономических и внешнеполитических связей страны. "У нас всегда выстраиваются отношения по принципу обоюдной выгоды и привлекательности взаимного сотрудничества", - сказал политолог.
Он отметил взаимодействие Беларуси с Россией, Китаем и государствами дальней дуги, а также заинтересованность в нормализации отношений с коллективным Западом. Отдельным направлением, по его словам, остается диверсификация внешней торговли и расширение круга партнеров. При этом международное сотрудничество рассматривается с точки зрения взаимной экономической заинтересованности и практической отдачи.

Развитие регионов

75,4% респондентов считают успешной деятельность Президента по развитию регионов Беларуси. 15,3% затруднились оценить это направление, 9,3% дали отрицательную оценку. Вадим Боровик отметил, что региональная политика ориентирована на более равномерное развитие территории страны, создание рабочих мест и формирование необходимой социальной инфраструктуры. "Мы заинтересованы в том, чтобы рабочие силы и граждане Беларуси были распределены по территории равномерно", - подчеркнул он.
По словам политолога, речь идет в том числе о развитии небольших населенных пунктов и районных центров, создании условий для занятости населения, развитии социальной инфраструктуры и городов-спутников. Такой подход позволяет создавать условия для жизни и работы граждан в разных регионах страны и не допускать чрезмерной концентрации экономической активности в столице.

Социально-экономическая стабильность

73,5% опрошенных положительно оценили деятельность Президента по сохранению стабильной социально-экономической ситуации. По словам Вадима Боровика, устойчивость экономики непосредственно связана с возможностью государства выполнять социальные обязательства, обеспечивать занятость и поддерживать уровень доходов населения. В числе основных направлений он назвал развитие промышленности, освоение новых рынков, расширение сотрудничества с Китаем и Россией, а также работу со странами дальней дуги.
Особое значение, отметил политолог, приобретает внедрение современных технологий и развитие новых секторов экономики. "Для нас вопрос работы эффективной экономики, внедрения инновационных технологий в процесс производства, создания хабов по биотехнологиям, логистического хаба, хабов в сфере IT-технологий - это очень важное направление", - сказал Вадим Боровик.

Он подчеркнул, что экономическая устойчивость предполагает не только сохранение достигнутого уровня, но и поиск новых точек роста, развитие инновационных производств и расширение возможностей для дальнейшего экономического развития.

Комплексное республиканское социологическое исследование общественно-политической тематики проведено Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу БИСИ. В июле - августе 2026 года было опрошено 2045 респондентов во всех регионах страны.-0-

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