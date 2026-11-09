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Минздрав: случаев заражения новым вариантом коронавируса в Беларуси не зарегистрировано

Опубликовано:

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Общество
09 ноября 2026, 22:34

Минздрав: случаев заражения новым вариантом коронавируса в Беларуси не зарегистрировано

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев заражения новым вариантом коронавируса в Беларуси не зарегистрировано, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Министерство здравоохранения отслеживает ситуацию с новым вариантом коронавируса PJ.2.1. В настоящее время в Беларуси случаев заражения новым вариантом коронавируса не зарегистрировано", - говорится в сообщении центра.

Впервые вариант PJ.2.1, относящийся к эволюционной линии "омикрон", был выявлен в начале мая в Канаде. В дальнейшем его обнаруживали в США, Испании, Австралии и Сингапуре. Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют. Не отмечаются также повышение риска госпитализации, перевод в отделение реанимации и интенсивной терапии или летальный исход. 

Ежегодно в Беларуси в период с октября по апрель наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). В настоящее время интенсивность эпидемического процесса ОРИ оценивается как низкая с дальнейшей тенденцией к снижению. Показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже показателей заболеваемости прошлого года на 13%. В возрастной структуре заболевших преобладают дети (63,7%). Заболеваемость обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии, среди которых доминируют риновирус (28,6%), вирусы парагриппа (20,6%), бокавирус (19,0%), сезонные коронавирусы (4,8%), аденовирус (9,5%). Фиксируются спорадические случаи заболевания гриппом (A(H1N1)pdm09) и COVID-19.

Тем временем в стране продолжается кампания по вакцинации против гриппа, основная цель которой - обеспечить защиту от тяжелых форм гриппа и осложнений граждан, относящихся к контингентам риска (дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, люди в возрасте старше 65 лет, пациенты с иммуносупрессией, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, сотрудники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения). Вакцинация проводится на бесплатной (для контингентов риска) основе и платно. По состоянию на 4 ноября привито более 782 тыс. человек. 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРИ находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения, но вместе с тем многое зависит от отношения человека к собственному здоровью и окружающим его людям, отметили в центре. Выполнение элементарных профилактических мер позволит каждому сохранить свое здоровье.

Специалисты обращают внимание родителей: дети с признаками острой респираторной инфекции не должны посещать дошкольные учреждения и школы.-0-
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