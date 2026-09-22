Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения постановлением №101 от 17 сентября 2026 года пересмотрело предельные максимальные отпускные цены на лекарства белорусского производства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.



Предельные максимальные отпускные цены прописаны для лекарств различного назначения: противопаразитарных, дерматологических, антиинфекционных, противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратов для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.



В перечне лекарства таких производителей, как РУПП "Белмедпрепараты", Белорусско-голландское СП ООО "ФАРМЛЭНД", ЗАО "БЕЛАСЕПТИКА", ИПТУП "Реб-фарма", ООО "ФАРМТЕХНОЛОГИЯ", ОАО "Борисовский завод медпрепаратов", ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов", РПУП "АКАДЕМФАРМ", РУП "Бобруйский завод биотехнологий" и СОАО "Ферейн".



Документом в том числе установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий. Закреплено, что цена на кислород газообразный включает в себя стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллоном.



Правовой акт принят в соответствии с указом №72 от 25 февраля 2011 года "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".



Постановление №101 вступает в силу с 1 октября 2026 года.-0-