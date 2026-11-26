26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 27 ноября на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В пятницу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1-7 градусов. Днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.-0-
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