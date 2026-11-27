27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты и Белорусская Православная Церковь подписали план совместной работы на 2027 год в Национальной библиотеке Беларуси во время XII Белорусских Рождественских образовательных чтений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда.



Глава ведомства Андрей Лобович отметил, что оно активно сотрудничает с церковью в рамках оказания помощи людям с инвалидностью и пожилым гражданам. "Люди, проживающие в социальных учреждениях, посещающие территориальные центры, с большой любовью и теплотой отмечают значимость этого духовного сотрудничества", - подчеркнул министр.



В план на 2027 год, согласно документу, вошло укрепление уважительного отношения в обществе к правам и достоинству людей с инвалидностью и пожилых граждан, формирование позитивного образа современной семьи, укрепление и защита традиционных семейных ценностей, а также совместная работа по оказанию социальных услуг пожилым людям, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и семьям, в которых родители имеют инвалидность.



На открытии чтений также наградили победителей восьмого республиканского конкурса "Свет милосердия", который является одной из ключевых площадок для признания лучших практик взаимодействия государства и церкви в сфере социальной поддержки. Награды за свои проекты и волонтерскую работу получили участники из всех областей и Минска.



В ведомстве отметили, что его взаимодействие с БПЦ ведется с 2004 года. В настоящее время действует Программа сотрудничества Министерства труда и социальной защиты и Белорусской Православной Церкви, направленная на совместную социальную, благотворительную и духовно-просветительскую работу.-0-