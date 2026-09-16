Минтранс утвердил новые правила использования видеорегистраторов работниками контрольно-ревизорских служб 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс определил порядок использования технических средств для видеонаблюдения и аудиозаписи (видеорегистраторов) работниками контрольно-ревизорских служб. Инструкция утверждена постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 25 августа 2026 года №43, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Новые требования вступают в силу с 5 октября. "Документ регламентировал порядок ведения съемки работниками при исполнении своих должностных обязанностей, защиту персональных данных пассажиров и правила хранения и доступа к такой информации", - рассказали в пресс-службе.



Введено обязательное информирование пассажиров о ведении видео- и аудиозаписи. Также должны быть обеспечены непрерывная запись при проведении проверки проездных документов, защита персональных данных пассажиров.



Доступ к видео- и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлены сроки хранения и использования информации с видеорегистраторов.-0-