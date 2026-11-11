Минсвязи уточнило требования при подключении услуг мобильного интернета сверх тарифного плана

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнены требования к оказанию услуг передачи данных операторами сотовой связи. Это предусмотрено постановлением Министерства cвязи и информатизации от 30 октября 2026 года №15, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсвязи.



Скорректировано постановление ведомства от 22 декабря 2025 года №38. Изменения внесены в связи с поступающими обращениями граждан по вопросам подключения услуг передачи данных сверх объема, установленного тарифным планом. Они направлены на создание справедливых условий их подключения для защиты прав потребителей и исключения необоснованных списаний.



"Постановлением предусматривается, что в сетях операторов сотовой связи предоставление услуг передачи данных сверх объема, установленного тарифным планом, не может осуществляться в автоматическом режиме и без предварительного согласия абонента", - пояснили в пресс-службе.



Согласие может быть выражено несколькими способами. Один из них - проставление отметки в личном кабинете абонента на официальном сайте оператора электросвязи, поставщика услуг электросвязи в сети Интернет (мобильном приложении). Также это может быть USSD-запрос или СМС-сообщение без использования аппаратно-программных средств, позволяющих автоматически формировать и направлять USSD-запросы или СМС-сообщения. Еще один вариант - подача заявления в сервисном центре оператора, поставщика услуг электросвязи. Также согласие может быть выражено в виде электронного документа с использованием ЭЦП.



"Нововведение позволит обезопасить абонентов от непреднамеренного использования (без явно выраженного согласия со стороны абонента) услуг передачи данных сверх объема, установленного тарифным планом, и, как следствие, позволит снизить незапланированные затраты абонентов на сотовую связь", - добавили в пресс-службе.



Изменения, касающиеся предоставления услуг передачи данных сверх объема, установленного тарифным планом, вступают в силу через два месяца после официального опубликования постановления, поручение операторам сотовой подвижной электросвязи на приведение договоров в соответствие - после его официального опубликования.



Постановление Минсвязи №15 опубликовано 11 ноября.-0-