24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искусственный интеллект (ИИ) позволяет принимать эффективные решения, но не должен заменять человеческую волю и человеческую ответственность. Об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач на открытии мероприятия А1 Tech Day в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Павел Ткач подчеркнул, что мероприятие состоит из трех блоков - "Искусственный интеллект", "Информационные технологии" и "Информационная безопасность". А основная тема - технологическая сингулярность. "Для Министерства связи и информатизации это не просто какой-то философский термин из футурологического эссе. Это объективная реальность, с которой ведомство сталкивается уже сейчас. Экспоненциальное развитие искусственного интеллекта существенно меняет жизнь простых людей, традиционных отраслей экономики и государства в целом", - заметил он.



Первый замминистра также обозначил три определенные задачи, которые стоят перед ведомством. Первая задача - это развитие инфраструктуры. "Очевидно, что современные технологии должны строиться на надежной инфраструктуре, расположенной на территории Беларуси. Вторая - это информационная безопасность. Мы с вами прекрасно понимаем, что искусственный интеллект хранит и обрабатывает невероятное количество данных. И дело даже не в том, что может произойти утечка этих данных. Модификация может привести к принятиям ошибочных решений. Поэтому информационная безопасность должна быть встроена в искусственный интеллект, а не быть просто патчем сверху", - сделал акцент Павел Ткач.



Третьей задачей он обозначил этический вопрос, человекоцентричность. "Поэтому перед нами стоит задача все это отрегулировать в правовой форме тоже. Да, несмотря на риски, мы прекрасно понимаем, что современные технологии позволяют решить те проблемы, которые человечество пыталось решить десятилетиями", - заключил первый замминистра.



Павел Ткач признался, что сам также использует технологии искусственного интеллекта. По его словам, ИИ помогает быстро находить и структурировать информацию: при грамотной формулировке запроса система позволяет выделить именно то, что нужно, сокращая время поиска в десятки раз по сравнению с самостоятельным изучением разрозненных источников в интернете.



Отвечая на вопрос о законодательном регулировании сферы ИИ, он обратил внимание, что эта тема обсуждалась как в министерстве, так и в Палате представителей. Первый замминистра подчеркнул необходимость создания правовых норм, однако признал сложность задачи: из-за стремительного развития технологий любые установленные рамки могут устареть быстрее, чем будут приняты. Тем не менее спикер заверил, что соответствующее регулирование будет разработано.-0-