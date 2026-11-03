Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Минская международная конференция по евразийской безопасности вызывает значительный интерес у международного сообщества. Важность этого отметила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Китайско-белорусского аналитического центра развития Китайской академии общественных наук Хуэйжун Чжао, которая принимает участие в конференции.

"В настоящее время международный порядок переживает глубокую трансформацию, обостряется конкуренция между крупными державами, ряд геополитических конфликтов затягивается, растут риски их экстернализации. В этих условиях такие диалоговые площадки, как Минская конференция по евразийской безопасности, приобретают особое значение", - сказала Хуэйжун Чжао. "В настоящее время международный порядок переживает глубокую трансформацию, обостряется конкуренция между крупными державами, ряд геополитических конфликтов затягивается, растут риски их экстернализации. В этих условиях такие диалоговые площадки, как Минская конференция по евразийской безопасности, приобретают особое значение", - сказала Хуэйжун Чжао.

"Форум проходит уже в четвертый раз и по-прежнему увлекает представителей большого числа государств и международных организаций. Это наглядно свидетельствует о постепенном росте его влияния как многосторонней платформы для диалога, в первую очередь для стран Глобального Юга и различных международных структур. Площадка создает каналы равных коммуникаций для сторон с разными позициями, содействует практическому межгосударственному обмену мнениями, способствует снижению региональной напряженности и управлению рисками распространения конфликтов, что подчеркивает ее большую практическую значимость", - выразила мнение представитель КНР.-0- "Форум проходит уже в четвертый раз и по-прежнему увлекает представителей большого числа государств и международных организаций. Это наглядно свидетельствует о постепенном росте его влияния как многосторонней платформы для диалога, в первую очередь для стран Глобального Юга и различных международных структур. Площадка создает каналы равных коммуникаций для сторон с разными позициями, содействует практическому межгосударственному обмену мнениями, способствует снижению региональной напряженности и управлению рисками распространения конфликтов, что подчеркивает ее большую практическую значимость", - выразила мнение представитель КНР.-0-





Фото Виталия Пивоварчика