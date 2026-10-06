Минск примет II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта 13-16 октября

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет физической культуры 13-16 октября примет II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.



В работе форума предусмотрено участие представителей из Китая, Беларуси, России, Узбекистана, Азербайджана, Саудовской Аравии, Турции и других стран.



Форум объединит научную и практическую повестку в сфере физической культуры и спорта. Участники обсудят подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, физическое воспитание в сфере образования, развитие доступного спорта и инклюзии, спортивно-оздоровительную индустрию, подготовку специалистов, а также применение цифровых технологий и искусственного интеллекта в спорте.



Деловая программа пройдет в течение четырех дней и будет включать научные сессии, круглый стол "Школа молодых исследователей", посвященный белорусско-китайскому университетскому сотрудничеству, практический интенсив с мастер-классами и тренингами. Центральным событием второго дня станет пленарная сессия "Приоритеты физической культуры и спорта в эпоху глобальных трансформаций".



Основными организаторами форума выступают Белорусский государственный университет физической культуры и Линнаньский педагогический университет. По итогам работы белорусская сторона планирует издать электронный сборник материалов.-0-