"Минск никогда не променяю на другой город" - ветеран труда из столицы

Более 50 лет назад Нелли Малышева переехала с мужем-военнослужащим в Минск. Так началась история ее большой любви не только к этому городу, но и к Беларуси в целом."Минск стал для меня роднее Москвы, где я родилась. И у меня всегда была возможность поменять место жительства, но я никогда не допускала такой мысли. Я влюблена в шикарный город, где царят чистота и порядок, где живут замечательные люди. Я очень уважаю нашего Президента. Он так много делает для страны, уважает людей, нас, пожилых. Это очень важно, когда на склоне лет ты тоже нужен государству", - поделилась она.Нелли Малышева вспомнила, каким был Минск полвека назад и какой путь развития он прошел. "Здесь все для человека - безопасность, спокойствие, инфраструктура. Хотелось бы, чтобы минчане это ценили, чтобы любили наш город. Чтобы это находило отклик у молодежи, которые обязаны сохранить наш Минск и нашу страну такими же мирными и красивыми", - подчеркнула ветеран труда, которая много лет посвятила педагогической отрасли столицы.-0-