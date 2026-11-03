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Минск как точка опоры. Беларусь вновь становится площадкой для диалога о безопасном будущем

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
03 ноября 2026, 07:01

Минск как точка опоры. Беларусь вновь становится площадкой для диалога о безопасном будущем

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
3 ноября открывается IV Минская международная конференция по евразийской безопасности. На два дня столица Беларуси вновь становится центром сосредоточения идей о новой архитектуре евразийской безопасности и многополярном мире. Эта уникальная площадка стала возможна благодаря дипломатическим усилиям нашей страны. Изначально она задумывалась как разовое мероприятие, но благодаря своей эффективности и своевременности обрела постоянную диалоговую форму.

Инициатива провести первую конференцию в Минске появилась еще в 2022 году. В ноябре идею о ее проведении озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Ереване. С тех пор на всех площадках белорусские дипломаты делали упор на необходимость обсуждения существующих проблем открыто и подробно.

Первая конференция: заявка на новую архитектуру безопасности

Первая международная конференция по евразийской безопасности прошла в Минске 26-27 октября 2023 года. В центре внимания был вопрос реальности и перспектив евразийской безопасности в трансформирующемся мире. Конференция собрала порядка 300 участников, в том числе 150 политиков, аналитиков и экспертов из 30 стран.

О высоком уровне форума свидетельствовали представительные участники: министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии, министр иностранных дел России, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, заместитель министра иностранных дел Казахстана, заместитель министра иностранных дел Таджикистана, заместитель министра иностранных дел - глава Центра политических и международных исследований МИД Ирана и ряд других высокопоставленных гостей.

Важным шагом стало то, что Беларусь именно на этой площадке впервые официально представила концептуальную инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Во время тематических панельных дискуссий речь шла об актуальных проблемах евразийской безопасности, основных вызовах и угрозах геополитического, военного, экономического и энергетического характера. Были также намечены перспективные шаги и направления формирования новой архитектуры безопасности региона.

Вторая конференция: диалог расширяется географически

Мероприятия II Минской международной конференции по евразийской безопасности прошли 31 октября - 1 ноября 2024 года. Центральным стало выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко во время II Минской международной конференции по евразийской безопасности, октябрь 2024 года 
Примечательно, что в этот раз конференция собрала уже порядка 600 участников из более чем 40 стран. Участие снова приняли главы МИД Венгрии и России, руководство исполнительных органов СНГ, СВМДА и ОДКБ, а также представители экспертных и научных кругов. Присоединились к минскому диалогу также вице-премьер Сербии и глава МИД Сирии. Увеличение и количественного, и качественного состава участников подчеркнуло набирающий силу запрос на открытое обсуждение назревших проблем в условиях быстро меняющегося мира.

Итогом II Минской международной конференции по евразийской безопасности стало представление проекта Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Третья конференция: от обсуждения вызовов - к их осмыслению

Встреча, центральной темой которой стали глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности, состоялась в Минске уже традиционно осенью - 28-29 октября 2025 года. Открыл диалог высокого уровня Президент Беларуси.
Александр Лукашенко во время III Минской международной конференции по евразийской безопасности, октябрь 2025 года
В Минск приехали более 700 представителей академического и экспертного сообществ, крупных "фабрик мысли" из более чем 45 стран мира.

Среди гостей - министры иностранных дел Венгрии, России, КНДР, Мьянмы, спецпредставитель Китая, руководители ряда международных организаций (СНГ, ОДКБ, СВМДА и др.), заместители министров иностранных дел Индии, Ирана, Казахстана, Камбоджи, ОАЭ, Омана, Таджикистана, Узбекистана.

В ходе конференции состоялась откровенная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.

Конференция зафиксировала готовность участников продолжать диалог по формированию контуров новой евразийской архитектуры безопасности и концепции Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Четвертая конференция: углубление повестки

Ожидается, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности будет также рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности. В дискуссии примут участие представители 50 государств. Кроме пленарного заседания на конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии. Они будут посвящены вопросам военно-политической безопасности, контроля над вооружениями и управления военными рисками, новейшим технологиям, информационной безопасности, искусственному интеллекту, борьбе с дезинформацией и дипфейками, а также темам экономической интеграции, продовольственной и энергетической безопасности и роли женщин в укреплении мира.-0-
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