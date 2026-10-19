Минск и Москву свяжет видеомост, посвященный 80-летию завершения Нюрнбергского процесса

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Парламентское собрание Союза Беларуси и России 21 октября проведет видеомост Минск - Москва, посвященный 80-летию завершения Нюрнбергского процесса. Мероприятие пройдет в студии Национального пресс-центра Беларуси и в Международном мультимедийном пресс-центре международного информационного агентства "Россия сегодня", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.
"В ходе видеомоста будут обсуждаться вопросы влияния решений Нюрнбергского процесса на установление современного миропорядка и развитие международного гуманитарного права, защиту исторической правды о роли советского народа в разгроме нацизма и противодействие попыткам оправдания нацистских преступников, а также на выработку действенных механизмов противостояния героизации нацизма и проявлениям экстремистской идеологии", - рассказали в пресс-службе.
К участию в видеомосте в студию в Минске приглашены белорусские парламентарии Михаил Мирончик, Андрей Крупенькин, Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Денис Дук, главный научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Александр Коваленя, декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский. Ожидается, что гостями московской студии станут первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, сенатор Наталья Никинорова, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева, директор Государственного архива России Лариса Роговая, заместитель директора Института государства и права Российской академии наук Александр Звягинцев, ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории Великой Отечественной войны Института российской истории Российской академии наук Станислав Аристов.
Онлайн-трансляция видеомоста будет организована на сайтах Национального пресс-центра и агентства "Россия сегодня".-0-