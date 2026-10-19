Минсельхозпрод установил критерии оценки эффективности работы государственной ветеринарной службы

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило критерии оценки эффективности работы государственной ветеринарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.



"Документ принят для обеспечения единых подходов к оценке деятельности всех звеньев ветеринарной службы страны - от районных и городских станций до республиканских специализированных учреждений. Инициатива направлена на повышение прозрачности и объективности результатов работы специалистов, что должно способствовать укреплению эпизоотического благополучия, обеспечению безопасности продуктов животноводства и защите здоровья населения", - подчеркнули в ведомстве.



Постановлением утверждены детальные критерии эффективности для широкого перечня субъектов, включая районные и городские ветеринарные станции (в том числе Минскую городскую), Белорусский государственный ветеринарный центр, Белорусское управление государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте, Ветеринарный надзор, областные и межрайонные ветеринарные лаборатории.



Оценка эффективности работы будет проводиться ежеквартально на основании конкретных показателей и специальных шкал оценки, прописанных в приложениях к документу.



Результаты мониторинга будут учитываться при принятии решений о мерах дисциплинарного взыскания. Субъекты обязаны своевременно направлять результаты самооценки в вышестоящие органы, при этом руководители всех уровней несут персональную ответственность за достоверность данных. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора наделен правом проведения мероприятий по проверке достоверности данных с возможностью пересмотра итоговых оценок.



Соответствующее решение закреплено постановлением ведомства №86 от 13 октября 2026 года и вступило в силу 13 октября 2026 года.-0-