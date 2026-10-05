Минприроды предлагает обсудить проект постановления по вопросам охраны и использования вод

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров "О деятельности в области охраны и использования вод", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





Проект постановления направлен на комплексное регулирование ряда сфер общественных отношений, связанных с охраной и использованием водных ресурсов, и затрагивает широкий круг законных интересов, прав и обязанностей граждан и юридических лиц.





Предмет правового регулирования - общественные отношения, связанные с выдачей разрешений на специальное водопользование, ведением государственного водного кадастра и использованием его данных, передачей поверхностных водных объектов (их частей) в аренду для рекреации, физической культуры, спорта и туризма, использованием поверхностных водных объектов для плавания на маломерных судах и иных плавучих сооружениях, созданием и деятельностью бассейновых советов. А также с согласованием и выполнением работ на поверхностных водных объектах, связанных с добычей топляковой древесины, установлением запретов и ограничений на общее водопользование.





Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направлять организатору общественного обсуждения на электронный адрес: water@minpriroda.gov.by с 5 по 14 октября 2026 года включительно.-0-