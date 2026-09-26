Минприроды определило допустимую нагрузку для заказника "Славгородский" и "Голубой криницы"

Внесены соответствующие дополнения в постановление ведомства от 19 августа 2019 года №21. Так, для заказника "Славгородский" предельно допустимая площадь полной трансформации ландшафтов составляет 6 га, значительная трансформация - 14 га. Для источника "Голубая криница" - 0,003 га и 0,009 га соответственно.
Установлена допустимая сезонная нагрузка для заказника - не более 2660 человек единовременного пребывания при условии равномерного распределения посетителей по всей территории, для "Голубой криницы" - не более 600 человек в день, пиковая рекреационная нагрузка - до 5 тыс. человек в течение дня, с ограничением посещения памятника природы республиканского значения до 600 человек единовременно.
Под пиковой рекреационной нагрузкой понимается максимальное количество человек, единовременно находящихся на особо охраняемой природной территории или в отдельной ее части в течение короткого временного интервала (не более 5 дней) для проведения фестиваля, праздника, соревнования.
Ранее проект постановления выносился на общественное обсуждение. Он направлен на регулирование общественных отношений в области охраны и использования ценных природных комплексов и объектов. Утверждаемые нормативы должны будут учитываться при организации туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-