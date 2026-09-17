Минобразования уточнило порядок проведения республиканских конкурсов среди педработников

Согласно утвержденной правовым актом инструкции конкурсы направлены на выявление, обобщение и распространение опыта работы лучших педагогических работников. Проведение конкурсов призвано решить задачи по повышению качества образования, развитию творческих инициатив педагогических работников, поддержке экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, а также по формированию умений индивидуальной или коллективной работы, выявлению талантливых, творчески работающих педагогических работников и др.
Организатором республиканских конкурсов выступает Минобразования. Информация о проведении мероприятий размещается на официальном сайте ведомства не позднее чем за месяц до их начала.
Ряд постановлений Министерства образования признается утратившим силу, в том числе от 30 декабря 2004 года №84 "Об утверждении Инструкции о республиканском конкурсе педагогических работников учреждений образования, имеющих высокие достижения в воспитательной работе", от 29 октября 2007 года №65 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения республиканского конкурса "Современные технологии в специальном образовании" и др.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.-0-