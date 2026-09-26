Минобразования скорректировало порядок выдачи рекомендаций Национальным детским технопарком

Внесены изменения в постановление ведомства от 9 июня 2025 года №97. В частности, определено, что наблюдательный совет рассматривает предоставленные детским технопарком документы, а также с участием учащихся изучает их проекты, представленные по результатам обучения, и не позднее 20 марта принимает решение о выдаче или отказе в выдаче кандидату рекомендации в соответствии с выбранным направлением образовательной программы одаренных детей и молодежи.
Обновлен перечень учебных предметов, соответствующих направлениям образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи. Он включает 15 пунктов.
Также в новой редакции изложены критерии определения лиц, рекомендуемых наблюдательным советом к зачислению в учреждения высшего образования без вступительных испытаний при поступлении на специальности общего высшего и специального высшего образования. В их числе высокая степень мотивации обучения и воспитания по выбранному направлению, положительные отзывы преподавателей, результаты учебной деятельности и оценка поведения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-