Минобразования отвечает на запросы экономики через совместные лаборатории вузов и предприятий

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования активно отвечает на потребности реального сектора экономики, создавая совместные лаборатории вузов и предприятий. Об этом журналистам сообщил начальник управления науки и инновационной деятельности Минобразования Николай Шешко, передает корреспондент БЕЛТА.



"Лаборатории могут носить научный или научно-образовательный характер, но их главная задача - реализация запросов реального сектора экономики через разработки, подготовку кадров для их внедрения, а также коммерциализация разработок и их продвижение на предприятиях для выпуска инновационной продукции", - сказал Николай Шешко.



Для более глубокого вовлечения университетов страны в работу на текущую пятилетку, запущены шесть региональных научно-технических программ, которые помогают выполнять запросы реального сектора экономики не только от предприятий Минска, но и всех регионов Беларуси. Головными организациями программ выступают университеты прежде всего технические, но и классические. Они обеспечивают научное сопровождение региональных программ. По словам представителя ведомства, инструмент достаточно эффективно работает.



В системе Минобразования работают 34 аккредитованные научные организации - университеты и научно-исследовательские институты. Их деятельность охватывает широкий спектр научных, научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских направлений.



"Министерство образования представляет себя в двух аспектах: подготовка кадров высшей научной квалификации и внедрение новых научно-исследовательских проектов для реального сектора экономики. Эта деятельность осуществляется через такие структурные подразделения при университетах и институтах, как отраслевые лаборатории. Они действуют для различных государственных заказчиков и профильных министерств, среди них Министерство промышленности, Министерство архитектуры и строительства, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и другие. Так, деятельность осуществляют 33 отраслевые лаборатории для 17 профильных министерств. При этом объем выполненных научно-исследовательских работ и разработанной научно-технической продукции за 2025 год составил более 10 млн рублей, что подтверждает востребованность и значимость результатов научных разработок", - отметил Николай Шешко.-0-