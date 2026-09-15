Минобороны Беларуси намерено укреплять сотрудничество с коллегами из Китая, Азербайджана и Ирана 

По инициативе иранской стороны состоялась встреча Виктора Хренина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран по операциям бригадным генералом Мохаммадом Тахи Осанлу. Стороны обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в военной сфере.-0- По инициативе иранской стороны состоялась встреча Виктора Хренина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран по операциям бригадным генералом Мохаммадом Тахи Осанлу. Стороны обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в военной сфере.-0-

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Беларуси намерено укреплять сотрудничество с коллегами из Китая, Азербайджана и Ирана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское военное ведомство.Министр обороны Виктор Хренин примет участие в 13-м Пекинском форуме "Сяншань" по вопросам безопасности. Накануне открытия форума глава белорусского оборонного ведомства встретился с министром обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюнем.Во время диалога Виктор Хренин обозначил ряд ключевых вопросов, касающихся взаимодействия Беларуси и Китая в военной сфере: "Мы активно начали взаимодействие в области миротворческой деятельности. В этом плане хотел бы выразить благодарность за приглашение на курсы по линии миротворчества. Мы обязательно примем в них участие, что позволит нашим офицерам получить ценный опыт китайской стороны по данному направлению".В числе ключевых вопросов, обсужденных министрами обороны двух стран, взаимодействие в области подготовки военных кадров. "Достигнутые в июне договоренности на обучение китайских военнослужащих в Военной академии Беларуси стали проявлением доверия и высокой оценкой системы военного образования Республики Беларусь. Мы со своей стороны готовы расширять перечень специальностей под конкретные запросы наших китайских друзей", - сказал Виктор Хренин.Также главы оборонных ведомств Беларуси и Китая обсудили итоги совместных мероприятий боевой подготовки и проанализировали перспективные направления сотрудничества.Как отметил министр обороны КНР, нужно раскрывать потенциал сотрудничества в новых сферах. "Формы вооруженного противостояния изменились. В военной сфере возрастает роль технологий - это создает и вызовы, и возможности. Мы можем вместе сфокусироваться на развитии сил нового качества, чтобы добиться дальнейшего прогресса", - сказал он. Министр обороны Беларуси подтвердил заинтересованность в углублении обмена опытом на этом направлении.Также на полях Пекинского форума состоялась встреча Виктора Хренина с министром обороны Азербайджана Гасановым Закиром Аскер оглы. Глава белорусского Минобороны подтвердил готовность к реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии. Также главы оборонных ведомств обменялись мнениями о развитии военно-политической обстановки и обсудили интенсификацию сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.