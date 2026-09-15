Минлесхоз: в сентябре повышается вероятность встретить оленей и лосей на дорогах

В 2026 году в Беларуси насчитывается около 57 тыс. особей благородного оленя, лосей - 47 тыс., косуль - более 130 тыс. особей. Растет и численность крупных хищников: медведей, волков и рысей. "В 2025 году мы насчитали 1289 медведей и более 2 тыс. волков, это достаточно высокие показатели", - добавил начальник отдела. Причин несколько: миграция животных, более качественный учет, биологический прирост.-0-





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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сентябре повышается вероятность встретить крупных копытных животных на дорогах. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез, передает корреспондент БЕЛТА.За прошлый год в ДТП с участием животных погибло около 5 тыс. особей.В первом осеннем месяце часто можно встретить оленей и лосей - у этих животных идет брачный период. "Самцы теряют свою природную осторожность и активно перемещаются по угодьям. Водителям надо быть особенно внимательными, потому что на сентябрь приходится второй из пиков количества ДТП с участием крупных копытных. В сумерках и ночное время нужно быть осторожными и снижать скорость", - отметил Александр Козорез.Из-за роста численности животных увеличивается количество прямых контактов человека с ними. "Медведи чаще выходят к людям, разоряют пасеки. Деревни становятся малонаселенными и не так отпугивают животных. Кроме того, часто конфликт человек допускает сам, размещая неогороженные пасеки и не обкашивая их. Принятия такой меры, как ограждение, может значительно снизить столкновения, - подчеркнул начальник отдела. - Также бывают встречи с волком, однако случаи целенаправленной охоты волков на людей в Беларуси давно не регистрировались. Фиксируются факты нападений животных, больных бешенством. За 5 лет произошло около 230 конфликтных ситуаций с волком, погибло почти 200 голов крупного рогатого скота".По словам Александра Козореза, вероятность встретить дикое животное существует практически на всей территории Беларуси, даже недалеко от Минска можно встретить лося. При этом вероятность встретить благородного оленя выше рядом с Беловежской пущей, поскольку там их численность высокая. Встреча с медведем наиболее вероятна в Витебской области, хотя сейчас поступает информация о столкновениях в Ивацевичском районе.