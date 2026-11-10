Минюст установил порядок отчетности о благотворительных сборах на лечение

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило порядок раскрытия информации о денежных средствах, собранных во время благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Соответствующее постановление ведомства от 30 октября 2026 года №67 "Об информации о денежных средствах, собранных в рамках благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно постановлению, организации и физические лица, организующие сборы средств на оказание медицинской помощи, должны ежегодно не позднее 31 марта доводить до всеобщего сведения информацию о поступлении и расходовании собранных денег.
Организации размещают такие сведения в средствах массовой информации, на официальных сайтах при их наличии либо направляют их в регистрирующий орган для опубликования на его интернет-ресурсе. Физические лица должны публиковать информацию в тех же источниках - в интернете и СМИ, где ранее размещались объявления о сборе средств. В отчетности необходимо указывать сведения о поступивших денежных средствах, лицах, которым предназначалась помощь, и суммах, направленных на ее оказание. В частности, отражаются расходы на оплату медицинской помощи, приобретение лекарств, лечебного питания и медицинских изделий, в том числе за пределами Беларуси, а также перечисления непосредственно пациентам.
Физические лица также должны указывать сведения о перечислении денег на другие благотворительные счета, если собранные средства не были востребованы либо их сумма превысила установленный лимит сбора.
Постановление устанавливает требования к достоверности и полноте публикуемых сведений. Документы, подтверждающие представленную информацию, необходимо хранить в течение трех лет.
Отдельно определен порядок направления сведений в регистрирующий орган для опубликования. Постановлением также внесены изменения в нормативные акты, регулирующие вопросы государственной регистрации фондов и общественных объединений, а также раскрытия информации о благотворительных сборах.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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10 ноября 2026, 08:30
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