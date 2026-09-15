Минюст проведет онлайн-семинар для общественных объединений и фондов 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 23 сентября проведет онлайн-семинар для общественных объединений, их союзов (ассоциаций) и фондов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.



Бесплатный семинар пройдет для оказания информационной и методической поддержки некоммерческим организациям. Будут разъяснены вопросы деятельности этих организаций, взаимодействия с государственными органами.



Первая сессия семинара посвящена актуальным вопросам создания и деятельности общественных объединений, их союзов (ассоциаций), особенностям представления ежегодной отчетности. В ходе второй сессии осветят ключевые нововведения и актуальные вопросы деятельности фондов. В центре внимания будет осуществление фондами благотворительной деятельности в сфере здравоохранения.



Общественным объединениям, их союзам (ассоциациям) и фондам, желающим принять участие в семинаре, необходимо не позднее 21 сентября направить в Министерство юстиции на электронный адрес dngo@minjust.by письмо с указанием название общественного объединения или фонда, ФИО представителя(ей) организации, адрес электронной почты, на который в последующем будет направлена интернет-ссылка для участия в онлайн-семинаре, а также вопросы (при их наличии), требующие разъяснений со стороны регистрирующего органа.



При необходимости дополнительную информацию об участии в семинаре представители общественных объединений и фондов могут получить по телефону 8 (017) 211-02-01 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.-0-