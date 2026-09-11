Минюст приостановил лицензию риелторской организации "Риелтекс"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции 11 сентября приняло решение о приостановлении лицензии на осуществление риелторской деятельности, предоставленной ООО "Риелтекс", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.



Причиной стали нарушения, выявленные в ходе рассмотрения обращения потребителя: риелторские услуги вместо риелтора оказывал человек, не состоящий в штате организации.



Лицензия ООО "Риелтекс" приостановлена с 15 сентября 2026 года до 15 ноября 2026 года. В этот период организация не имеет права осуществлять риелторскую деятельность. Потребителям для расторжения действующих договоров, заключенных с ООО "Риелтекс", следует обратиться в названную организацию.



Также приняты меры реагирования к руководителю ООО "Риелтекс" и риелтору, ответственному за исполнение заключенного с потребителем договора оказания риелторских услуг, чье формальное отношение к выполнению своих обязанностей повлекло приостановление деятельности юридического лица.



Министерство юстиции напоминает: именно риелтор, являясь ответственным за исполнение договора оказания риелторских услуг, должен работать с потребителем, оказывая квалифицированную юридическую поддержку на всех этапах исполнения договора.



В Минюсте подчеркнули, что факты оказания риелторских услуг неуполномоченными на то лицами должны быть исключены из практики риелторских организаций.-0-