Министр обороны передал Вилейке музейный экспонат - танк Т-72А

Всего в Беларуси насчитывается более 300 музейных экспонатов вооружения и техники.-0-





Фото "Ваяр"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин в преддверии Дня танкистов передал Вилейке музейный экспонат военной техники - танк Т-72А, сообщает БЕЛТА.Передача Министерством обороны танков-экспонатов населенным пунктам - это добрая традиция. "Сейчас идет период активных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Большинство военнослужащих Вооруженных Сил находится в полях, проходят различные учения как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Можно сказать, что наши военнослужащие сегодня сдают экзамен. Традиция установки образцов техники в различных городах и районах нашей страны существует не один год и даже не одно десятилетие. Большинство наших танкистов праздник будет отмечать в полях, осенью это традиционно, и он не пройдет мимо", - сказал Виктор Хренин.Среди установок последних лет - памятник, открытый в Новогрудке в 2021 году, с установленным танком Т-72 в память о воинах-танкистах, освобождавших город. Также в 2023 году после реставрации монумента вблизи д.Гнездилово Бешенковичского района на нем была установлена советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100. В 2024-м в Чаусском районе был открыт парк военной техники, где первым музейным экспонатом стал танк Т-72, также переданный военным ведомством. В прошлом году в Столбцах открыт памятник, на постаменте которого установлен танк Т-72. "Сегодня настала очередь Вилейки. Не случайно выбран этот город. Именно Вилейку в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году, освобождала танковая бригада, которую возглавлял Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Ази Асланов. В этом и заключается символизм установки образца этой техники в Вилейке", - отметил министр.Кроме того, по его словам, такое открытие - это еще и забота о молодом поколении. "Какой молодой человек, увидев танк, не захочет подойти к нему, потрогать и задать вопрос о том, почему он здесь стоит. Здесь уже взрослые должны ответить, почему этот памятник появился здесь, что тут происходило. Это дань памяти истории. Важно объяснить, почему во многих городах вокруг нашей страны, особенно на Западе, сейчас сносятся памятники. А мы их ставим, сохраняя традицию, и будем ее продолжать и дальше", - подчеркнул Виктор Хренин.Он акцентировал внимание на том, что День танкиста проходит в преддверии еще одного очень значимого праздника - Дня народного единства. "Именно в 1939 году Красная армия стерла эту линию, и наш народ смог объединиться в одну семью. Мы должны помнить это, знать, дорожить. Сегодня мы сами решаем, как нам жить. Мы не продаем свою историю. Мы развиваем свою экономику, сеем хлеб, не ввязываемся в гонку вооружения. Но мы готовим свои Вооруженные Силы, основываясь на принципе всенародного единства", - добавил министр.