24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси осудило решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) ограничить распространение "Радио Беларусь" на территории страны, сообщает БЕЛТА.
Решение латвийского регулятора в Мининформе считают ограничением распространения белорусского СМИ. В ведомстве заявили, что обвинения в адрес радиостанции "выглядят неприкрытым желанием латвийских властей не допустить распространения объективной и достоверной информации". "Министерство информации Беларуси решительно осуждает решение Национального совета по электронным СМИ Латвии, которое накладывает ограничение на распространение "Радио Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также заявили, что рассматривают произошедшее как проявление политики ограничений в отношении неугодных, по мнению латвийских властей, средств массовой информации.
Названное решение NEPLP принял 17 сентября, оно было опубликовано 23 сентября в официальном издании Latvijas Vestnesis. Ограничение касается всех способов распространения, в том числе через интернет.-0-
Общество
24 сентября 2026, 15:14
Мининформ Беларуси осудил решение Латвии ограничить распространение "Радио Беларусь"
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