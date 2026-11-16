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Минимальный размер имущества для создания фондов в сфере здравоохранения увеличен в два раза. Минюст пояснил причину

Опубликовано:

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Общество
16 ноября 2026, 08:11

Минимальный размер имущества для создания фондов в сфере здравоохранения увеличен в два раза. Минюст пояснил причину

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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Минюст пояснил последствия для благотворительных фондов в сфере здравоохранения при нецелевом использовании средств
16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальный размер имущества, необходимого для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения, увеличен в два раза. Это позволит исключить попадание в эту сферу деятельности недобросовестных субъектов, сообщил заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Алексей Печкуров в проекте БЕЛТА "Страна говорит" на тему "Благотворительность без тени: прозрачные правила работы фондов в здравоохранении".

"Деятельность фондов в сфере здравоохранения сопряжена с высокими рисками и большими финансовыми средствами. Поэтому указом №304 повышен в два раза минимальный размер, необходимый для создания и деятельности фондов в сфере здравоохранения", - сказал Алексей Печкуров.

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    • В частности, если по общему правилу для местных фондов минимальный размер составляет 100 базовых величин, то для местных фондов в сфере здравоохранения - 200 базовых величин, или 9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация для республиканских и международных фондов. Если в целом для их создания и деятельности минимальный размер имущества составляет 1 тыс. базовых величин, то для фондов в сфере здравоохранения международного или республиканского уровня - 2 тыс. базовых величин, что составляет 90 тыс. рублей. 

    По словам замначальника управления, такая норма введена для того, чтобы в эту сферу физические и юридические лица не заходили спонтанно. Здесь должны работать только те субъекты, которые по своему финансовому положению, состоянию смогут в дальнейшем вести соответствующую деятельность в установленных законом рамках. 

    Алексей Печкуров сообщил, что по этому же указу Министерство юстиции, главные управления юстиции при рассмотрении документов о государственной регистрации фондов запрашивают и получают необходимые сведения, которые имеют значение для принятия решения о госрегистрации. Это также позволяет исключать вхождение в сферу деятельности недобросовестных субъектов.
    Более того, указом №304 предусмотрено увеличение периода времени с трех до пяти лет, в течение которого запрещается государственная регистрация фондов в сфере здравоохранения в случае, если их учредители являлись учредителями или членами органов фондов, либо членами руководящих органов общественных объединений (партий), ликвидированных в судебном порядке за нарушение законодательства. В распоряжении Министерства юстиции имеются сведения о физических лицах.

    На интернет-портале Министерства юстиции есть перечень общественных объединений и фондов, которые занимаются благотворительной деятельностью, а также тех, которые занимаются социальной деятельностью и реализуют патриотические проекты. Там же имеются гиперссылки на сайты соответствующих фондов, по которым можно ознакомиться с интересующей информацией.
    Кроме того, на сайте как Министерства юстиции, так и главных управлений юстиции облисполкомов и Мингорисполкома размещены сведения, которые предоставляют все фонды и общественные объединения, независимо от того, занимаются они благотворительной деятельностью или нет. Любой гражданин, который хочет оказать помощь или сотрудничать с каким-либо фондом, может зайти на сайты регистрирующих органов и посмотреть информацию о таком фонде, о полученных денежных средствах, ином имуществе за истекший год, расходовании средств.-0-

    * Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
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