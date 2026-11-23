23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличатся размеры минимальной заработной платы, а также базовой ставки, применяемой для оплаты труда в бюджетной сфере. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.





С 1 января 2027 года месячная минимальная заработная плата составит 964 рубля, базовая ставка - 324 рубля.





Как отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, базовая ставка увеличится на 8% по сравнению с 1 сентября 2026 года и на 9,1% по сравнению с 1 января 2026 года. Поскольку к базовой ставке привязаны иные стимулирующие и компенсирующие выплаты, то их размеры с 1 января 2027 года вырастут соответственно. Принятое решение позволит поддержать заработные платы абсолютно всех категорий бюджетников на уровне выше инфляции.





Минимальная заработная плата увеличится на 12,4%, или на 106 рублей, к январю 2026 года. Минимальную заработную плату наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников. Данный социальный стандарт применяется в организациях любой формы собственности, у индивидуальных предпринимателей и в товариществах собственников.





Увеличение минимальной заработной платы позволит повысить компенсации нанимателям затрат на оплату труда в рамках временной трудовой занятости молодежи и получения опыта практической работы, адаптации инвалидов к трудовой деятельности и иных категорий граждан, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места.





Также рост МЗП позволит повысить минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в отношении граждан, начинающих свою трудовую деятельность.





Минимальная заработная плата гарантируется всем работникам при выполнении установленных ими обязанностей и применяется с учетом отработанного рабочего времени. Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.-0-