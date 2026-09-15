Мининформ рекомендует отдавать предпочтение национальным видеоплатформам

Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них - VIDEOBEL.BY . С 1 января этого года на сайт зашло больше 2,5 млн пользователей, зафиксированы десятки миллионов просмотров. География охвата - 161 страна. В последние месяцы сайт посещают более 600 тыс. зрителей со всего мира.









Как сообщалось накануне, видеохостинг YouTube Проект VIDEOBEL.BY был запущен 12 сентября 2024 года, за полтора года до блокировки YouTube-канала БЕЛТА. Он создавался не как аналог или противовес западному видеохостингу, а как площадка с серверами в Беларуси, с понятными и прозрачными правилами. Это место, где популярные государственные медиа могут размещать свой видеоконтент. Представлены все ведущие СМИ Беларуси: БЕЛТА, телеканалы, холдинг "СБ. Беларусь сегодня", региональные медиа.Как сообщалось накануне, видеохостинг YouTube заблокировал каналы "Радыё Сталіца", Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY . Эфир Первого канала Белорусского радио десятилетиями собирал страну на канале: 461 тыс. подписчиков, более 400 млн просмотров. Контент канала Radio Kultura BY был посвящен культурной тематике - театру, музыке, литературе и белорусскому искусству. Также был заблокирован YouTube-канал "Радыё Сталіца", значительная часть контента которого связана с музыкальной тематикой, в том числе рок-музыкой. До этого стало известно о блокировке на YouTube телеканала СТВ во время прямой трансляции ток-шоу "По существу", посвященной Дню народного единства. Видеохостинг удалил канал передачи "ДХ шоу", проектов "Мнения" и "Без прикрытия". На платформе говорится, что все страницы были удалены из-за "нарушения правил YouTube".-0-





15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает БЕЛТА.