16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин обновил некоторые национальные правила аудиторской деятельности. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 20 августа 2026 года №41, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Утверждены следующие национальные правила аудиторской деятельности: "Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской и (или) финансовой отчетности", "Оценка экологических вопросов при аудите бухгалтерской и (или) финансовой отчетности", "Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты", "Прочая информация в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую и (или) финансовую отчетность", "Существенность в аудите".
Правилами установлены единые требования к действиям аудиторских организаций, аудиторов, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, по соответствующим направлениям.
Ряд постановлений Министерства финансов признан утратившим силу, в том числе от 6 марта 2001 года №24, от 5 сентября 2002 года №124, от 25 сентября 2002 года №133 и др.
Правовой акт принят в соответствии с законом "Об аудиторской деятельности". Он вступает в силу с 17 сентября.
Национальные правила аудиторской деятельности - принятые Министерством финансов нормативные правовые акты, устанавливающие требования к порядку осуществления аудиторской деятельности. Аудиторские организации, аудиторы - индивидуальные предприниматели при осуществлении аудиторской деятельности проводят аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и оказывают иные аудиторские услуги, порядок оказания которых устанавливается национальными правилами аудиторской деятельности и международными стандартами аудиторской деятельности.
К иным аудиторским услугам относятся: проведение аудита финансовой информации в рамках выполнения специальных аудиторских заданий, в том числе услуги по независимой оценке деятельности юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при их ликвидации (прекращении деятельности); проведение обзорной проверки бухгалтерской и (или) финансовой отчетности и иной финансовой информации; проведение анализа прогнозной финансовой информации; проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации; выполнение задания по компиляции финансовой информации; другие аудиторские услуги, определенные международными стандартами аудиторской деятельности, действующими на территории Республики Беларусь.-0-
Общество
Минфин обновил некоторые национальные правила аудиторской деятельности
16 сентября 2026, 17:16
Минфин обновил некоторые национальные правила аудиторской деятельности
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