Минэкономики объявило конкурс на лучшую молодежную бизнес-идею

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики объявило о старте конкурса на лучшую бизнес-идею, бизнес-проект "Поддержка молодежной инициативы". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



Цель конкурса - популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, выявление и поощрение творческих, инициативных студентов, повышение уровня профессиональной ориентации молодежи. Участниками могут стать студенты учреждений высшего образования Беларуси дневной формы обучения, достигшие совершеннолетнего возраста. Участие бесплатное. Тематика бизнес-проектов и бизнес-идей не ограничена.



Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап - с 21 сентября по 16 октября. Подать заявки в формате PDF и конкурсные работы (бизнес-проект, бизнес-идея в виде презентации в формате PowerPoint) нужно на электронную почту sme@economy.gov.by с пометкой "Поддержка молодежной инициативы". Отбор - не более 14 участников. Второй этап - презентация конкурсной работы - проводится с 2 ноября по 9 ноября. Третий этап - подведение итогов и награждение победителей - пройдет с 10 по 16 ноября 2026 года.



Победителями конкурса признаются по одному участнику от каждой области и Минска (при условии наличия поданных заявок от соответствующих регионов), которые награждаются дипломами, специальными подарками от партнера конкурса и сертификатом номиналом 1 тыс. рублей.



Более подробная информация о порядке проведения конкурса размещена на сайте Минэкономики.-0-