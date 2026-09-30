30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Борисовского РУВД установили минчанина, который выращивал коноплю. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Фигурантом по делу является 49-летний житель столицы, который на приусадебном участке в Логойском районе и в квартире в Минске выращивал коноплю. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 200 грамм марихуаны, различные приспособления для выращивания наркосодержащих растений.
По словам задержанного, запрещенные растения он выращивал для личного потребления.
Правоохранители устанавливают другие обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.-0-
Общество
30 сентября 2026, 15:27
Минчанин выращивал коноплю в квартире и на приусадебном участке
Скриншот видео УВД Минского облисполкома
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