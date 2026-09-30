Минчанин выращивал коноплю в квартире и на приусадебном участке

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Борисовского РУВД установили минчанина, который выращивал коноплю. Возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Фигурантом по делу является 49-летний житель столицы, который на приусадебном участке в Логойском районе и в квартире в Минске выращивал коноплю. При обыске сотрудники милиции обнаружили и изъяли более 200 грамм марихуаны, различные приспособления для выращивания наркосодержащих растений.



По словам задержанного, запрещенные растения он выращивал для личного потребления.



Правоохранители устанавливают другие обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.-0-