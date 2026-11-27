27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны не намерены отказываться от курса на милитаризацию, несмотря на растущее недовольство населения и экономические трудности. Такое мнение высказал доктор военных наук, профессор, полковник Николай Бузин в программе "PRO Армию" на телеканале СБТВ , сообщает БЕЛТА.









"Милитаризация эта не будет остановлена. Никоим образом. Это четкая политика", - заявил эксперт. По его оценке, один из расчетов европейских властей - использовать военные расходы для выхода экономики из сложной ситуации. "Те темпы, которые многие годы были реальностью для Европы, сегодня это недостижимая высота", - отметил он.

Николай Бузин также обратил внимание на социальные проблемы, с которыми сталкивается европейская молодежь: трудности с трудоустройством после получения высшего образования, снижение уровня жизни и неопределенность перспектив. По его мнению, армия может становиться для молодых людей одним из немногих способов получить стабильный доход. "Создать невыносимые условия и дать один выход из этой ситуации. Хотите жить хорошо, идите в армию", - так эксперт охарактеризовал предполагаемую логику этой политики.Говоря о НАТО, Николай Бузин усомнился в заявлениях о миролюбивом характере альянса. "Я не верю тому, что НАТО когда-то в ближайшей перспективе станет блоком миротворцев", - сказал он. Эксперт предложил оценивать намерения военного блока не по публичным заявлениям, а по его концепциям и документам.Отдельно он остановился на роли Европы в украинском конфликте и ее возможностях действовать без прямой поддержки США. По мнению Бузина, европейские государства располагают промышленным и военным потенциалом, который позволяет им продолжать наращивание вооружений. При этом конфликт на Украине он рассматривает в том числе как возможность получить практический боевой опыт и отработать новые подходы к ведению боевых действий.Рассуждая о будущем мирового порядка, эксперт отметил, что Европа, по его оценке, утратила возможность выступать самостоятельным центром силы. "Европа утеряла свою субъектность как большого центра силы", - заявил он, добавив, что нынешняя милитаризация, по его мнению, призвана вернуть европейским странам влияние.В числе ключевых мировых игроков Николай Бузин назвал США, Россию и Китай. Он считает, что именно взаимодействие этих государств будет во многом определять дальнейшее развитие международных отношений. "Самое главное, на мой взгляд, что договорились о том, что мир уничтожать нельзя. Махать ядерной дубиной нельзя. Без мира нет денег", - подчеркнул эксперт.-0-