Миграционные процессы должны находиться под жестким контролем государства - Генпрокуратура

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема пресечения незаконной миграции имеет прямое отношение к национальной безопасности и защите государственных интересов. Это отметил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Руслан Новик на круглом столе, где обсуждались вопросы правового регулирования въезда и пребывания в Беларуси иностранцев, включая иностранных студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Генпрокуратуры.



В диалоговой площадке приняли участие представители Палаты представителей, Верховного Суда, Госпогранкомитета, МВД, МИД, Минтруда, Минобразования и НЦЗПИ. Заместитель директора НПЦ Генпрокуратуры Олег Русецкий отметил практическую значимость рассматриваемых на форуме проблем, важность выработки общих направлений решения вопросов правоприменительной практики. По словам Руслана Новика, тема имеет прямое отношение к национальной безопасности и защите государственных интересов, при этом миграционные процессы должны находиться под жестким контролем государства, что соответствует требованиям Концепции национальной безопасности, а также обновленной Директивы Президента №1 в части выработки дополнительных мер по контролю за внешними миграционными процессами.



За пять лет органы пограничной службы выявили и пресекли 142 канала незаконной миграции, задержали 322 организатора и их пособников, а также более тысячи незаконных мигрантов, отметил начальник управления Госпогранкомитета Николай Борейко. "На сегодняшний день изменился портрет лица, пытающегося незаконно пересечь государственную границу. Если раньше более 95% выявляемых незаконных мигрантов шли транзитом через Беларусь из России, то теперь чаще используется механизм "легальной" миграции путем поступления в учреждения образования нашей страны. Некоторые иностранцы, формально реализуя право на получение образования, фактически используют этот механизм, чтобы получить законные основания для въезда и пребывания у нас, хотя они не намерены осуществлять образовательную деятельность в полном объеме", - констатировал он.



Консультант управления Минобразования Леонид Денисенко рассказал, что ведомство располагает сведениями о каждом из индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые когда-либо вели рекрутинговую деятельность, связанную с привлечением иностранных граждан для учебы в Беларуси. По его словам, система работает довольно эффективно, а взаимодействие с посредниками регламентируется четкими рекомендациями: договоры заключаются на срок не более одного года, а ежемесячно обновляемые данные направляются в Департамент по гражданству и миграции МВД. "В стране обучаются около 30 тыс. иностранных студентов, из них 640 за январь - сентябрь 2026 года покинули место обучения (2% от общего количества)", - привел данные он.



Работа по пресечению незаконной миграции напрямую зависит от слаженности взаимодействия с зарубежными партнерами, прежде всего из государств, в которые стремятся мигранты, а также на транзитных направлениях. Ключевое значение для пресечения незаконной миграции имеет своевременный обмен информацией, а также согласованные действия пограничных служб и правоохранительных органов, перекрытие каналов незаконного транзита, в том числе в направлении стран Европейского союза, резюмировали участники дискуссии.-0-