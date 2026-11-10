10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате массового ДТП в Болгарии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"По имеющейся на данный момент информации, граждан Беларуси среди погибших и пострадавших нет", - подчеркнул в Министерстве иностранных дел.
МИД Беларуси в связи с транспортной катастрофой в Болгарии выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате массового дорожно-транспортного происшествия на автомагистрали в районе города Ямбола.
"В Беларуси, где исторически с теплотой и небезразличием относятся к Болгарии и ее народу, с болью восприняли это известие и искренне сочувствуют всем, кого оно затронул", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.-0-
Общество
10 ноября 2026, 20:45
МИД: граждан Беларуси нет среди погибших и пострадавших в результате массового ДТП в Болгарии
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