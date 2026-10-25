МИД Беларуси рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в ряд стран Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси отмечают осложнение обстановки в сфере безопасности в ряде государств Европы, в связи с чем ведомство распространило рекомендации для граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



"По поступающей информации, в ряде государств Европы, включая отдельные государства - члены Европейского союза, отмечается резкое осложнение внутриполитической обстановки, сопровождающееся массовыми акциями, в том числе с участием радикально настроенных лиц, сообщениями о непропорциональном применении силы со стороны правоохранительных органов и произвольных задержаниях", - отметили в МИД.



В связи с этим Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует гражданам Беларуси воздерживаться от необязательных поездок во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию, а при отсутствии острой необходимости - перенести или отменить такие поездки.



Белорусское внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что в отдельных регионах Франции уже введен комендантский час. "Не исключено его распространение на всю территорию страны, введение режима чрезвычайного положения, а также аналогичных ограничительных мер в других затронутых беспорядками государствах, включая ограничение работы общественного транспорта и перебои в работе интернета и средств связи", - полагают в МИД.



Гражданам Беларуси, находящимся на территории указанных государств, рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, избегать мест массового скопления людей и районов проведения протестных акций, следить за сообщениями местных властей и белорусских загранучреждений.



При дальнейшем обострении обстановки рекомендуется покинуть территории указанных государств доступными коммерческими маршрутами.



"Обращаем также внимание на возможные ограничения доступности консульско-правовой помощи в связи с малочисленностью дипломатического состава белорусских загранучреждений в указанных странах. Рекомендуем заранее сохранить экстренные контакты этих загранучреждений", - добавили в ведомстве.-0-