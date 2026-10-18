Мгновенная локализация: как в Минске отслеживают сбои в теплосетях в реальном времени

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления - начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал о многоуровневой системе контроля за теплоснабжением в Минске.Андрей Садовский рассказал, что ключевым инновационным решением последних лет стало развитие наработанной системы автоматизации и диспетчеризации. "В жилищном фоне установлена система автоматизации и диспетчеризации, передающая данные о расходе тепловой энергии, температуре теплоносителя и давлении в системе", - пояснил Андрей Садовский.Особое внимание уделяется центральным тепловым пунктам. Благодаря их подключению к единой сети диспетчеры могут мгновенно локализовать аварийный участок. Система сигнализирует о нештатной ситуации, после чего бригады выезжают на место для подтверждения факта аварии и оперативного устранения неполадок.Для удобства контроля программный комплекс разделен по административно-территориальному принципу - на девять районов Минска. Каждое районное предприятие ЖКХ видит актуальные данные по своим объектам в реальном времени. "Общую картину по всему городу отслеживает ГУ "Минское городское жилищное хозяйство", которое курирует работу всех коммунальных организаций столицы. Кроме того, диспетчерский пункт предприятия "Минские тепловые сети" также мониторит все процессы в городе в режиме реального времени", - отметил представитель Мингорисполкома.Такая многоуровневая система контроля способствует повышению надежности работы коммунальной инфраструктуры Минска в осенне-зимний период, уверен Андрей Садовский.-0-*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.