Международный институт интеллектуальных наук и инженерии БГУИР и Наньчанского университета открылся в Китае

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместный Международный институт интеллектуальных наук и инженерии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Наньчанского авиационного университета торжественно открылся в Китае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского вуза.



Церемония состоялась в рамках 26-й Международной конференции, посвященной вопросам интеграции индустрии, образования и науки. Белорусскую делегацию возглавил проректор по учебной работе Евгений Шнейдеров.



"Наньчанский авиационный университет является стратегическим партнером БГУИР в реализации совместных образовательных программ в сферах искусственного интеллекта, медицинской электроники и электронного машиностроения", - отметили в пресс-службе.



Евгений Шнейдеров рассказал о трансформации компетенций инженеров, специализирующихся на измерительных системах, с учетом развития технологий и искусственного интеллекта.



Он обозначил, что рост технологий искусственного интеллекта стремительно охватывает все аспекты образовательного процесса, что требует от каждого его участника развития междисциплинарных компетенций с применением передовых ИТ-решений и здесь не обойтись без международной кооперации.



Он также поблагодарил руководство университета за вклад в развитие двустороннего сотрудничества. "Наньчанский авиационный университет сегодня демонстрирует высокий уровень интеграции технологий искусственного интеллекта в процесс подготовки будущих инженеров, способных на практике развивать и внедрять программные комплексы в высокотехнологичные отрасли экономики Китая", - сказал проректор.



Впереди у делегации - выступления на секциях и участие в дискуссионных площадках, посвященных обмену опытом в области интеграции науки и образования.-0-